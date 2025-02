Le Burundi envoie un bataillon supplémentaire en soutien à l'armée congolaise

Les frontières du Burundi sont bordées, à l'ouest, par le géant congolais et, au nord, par le Rwanda. L'armée burundaise est déployée depuis octobre 2023 dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'un accord de coopération militaire avec Kinshasa, à raison d'environ 10.000 soldats.



Un bataillon de soldats supplémentaires, rassemblés depuis mardi près de la frontière congolaise, "a été acheminé ce jeudi par camions militaires dans l'est de la RDC pour y être déployés", a déclaré vendredi à l'AFP un haut gradé de l'armée, sous couvert d'anonymat. Les troupes burundaises sont ainsi passées de 15 à 16 bataillons déployés dans le Sud-Kivu, en majorité autour de Bukavu, ajoute cette source, sans préciser combien de soldats compte ce dernier bataillon. Deux autres sources sécuritaires ont confirmé l'information.



La capitale provinciale du Sud-Kivu se prépare vendredi à être attaquée par le M23 et ses alliés rwandais, qui se sont emparés de Goma, au Nord-Kivu, la semaine dernière. Le reste du contingent burundais est déployé plus au sud, dans les hauts et moyens plateaux de Fizi et Uvira – localité très proche de la frontière et de la capitale économique burundaise Bujumbura –, pour "traquer les rebelles du RED-Tabara", précise la première source.



Les autorités burundaises affirment que ces rebelles burundais, auteurs d'attaques ces dernières années, sont soutenus par le Rwanda – ce que ce dernier dément. Le Burundi a dernièrement semblé réaffirmer son soutien à la RDC, l'inquiétude ayant saisi le régime, issu de l'ancienne rébellion hutu du CNDD-FDD, selon plusieurs sources interrogées par l'AFP.



Le président Evariste Ndayishimiye a le 1er février dit redouter que le conflit puisse déclencher une guerre régionale dans les Grands Lacs. Lors de ses vœux au corps diplomatique fin janvier, M. Ndayishimiye avait déjà affirmé que Kigali était "en train de préparer quelque chose contre le Burundi." Par le passé, il a qualifié le Rwanda d'"ennemi."



L'opposition et la société civile accusent le pouvoir d'instrumentalisation ethnique, avant les législatives de juin 2025. Un sommet conjoint de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) est prévu à Dar es Salaam vendredi et samedi, jour où Félix Tshisekedi et Paul Kagame y sont annoncés.