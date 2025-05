Le Cameroun signe une convention avec l’ONU pour les élections, l’opposition s’indigne de sa mise à l’écart

Au Cameroun, l’agence de gestion des élections Elecam et l'ONU ont signé le 9 mai une convention de collaboration pour « optimiser les élections au Cameroun, dans une démarche visant à renforcer la transparence et l’inclusivité du processus électoral ». Le Cameroun se prépare à la présidentielle en octobre 2025. Mais le parti de l'opposant Maurice Kamto, le MRC, dénonce la mise à l’écart des partis politiques.



Le MRC affirme avoir découvert l'existence de cette convention sur les réseaux sociaux. Alors dans le communiqué du parti, le ton est dur.



« Il ne peut pas y avoir d'élections sans les partis politiques qui présentent les candidats », écrit le secrétaire général du MRC qui déplore une « démarche inconvenante d'Elecam » et explique « tout ignorer du contenu de cette convention »



Il faut rappeler que le parti de Maurice Kamto, dont la candidature à la prochaine présidentielle reste incertaine, a notamment réclamé ces derniers mois l’audit du fichier électoral et la publication de la liste électorale nationale. Sans obtenir gain de cause. La situation a été portée à l’attention de l’ONU, selon la formation d’opposition.



« Caution » au régime



Avec la signature de cette convention, le MRC estime que l'ONU « apporte une caution » au régime camerounais.



Jeudi 15 mai, dans un communiqué du 15 mai 2025, le président du Conseil électoral Enow Abrams Egbe a rappelé que les opérations électorales sont entièrement financées par le Trésor public au Cameroun. Et que l’assistance technique électorale s’inscrit dans l’engagement constant du système des Nations unies à mettre son expertise électorale avérée au service des États.