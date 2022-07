Le Casa Sports annonce le transfert de Lamine Diadhiou à Al Hilal au Soudan

« Le Casa Sports vous annonce le transfert de Lamine Diadhiou à Al Hilal (Soudan) pour un montant de 250K$. Le challenge lui plaît et il est prêt à le relever. Il est conscient de son potentiel et des défis a relever ; prions pour lui et sa famille. Il vous a par ailleurs laissé quelques mots : « Je suis fier d’avoir porté le maillot du Casa Sports et je reste un Essamay pour toujours », a publié Casa Sports sur ses comptes officiels.

Qui ajoute : «Comme il l’a dit, il le restera à jamais, Essamay. Lamine est un vrai professionnel, un travailleur, un des footballeurs très élégant et amoureux de notre maillot. Nous lui souhaitons une bonne chance et rappelons que le Casa Sports dispose de 10% en cas d’un transfert de Lamine de Al Hilal vers un autre club. »

Après avoir laissé son empreinte dans le championnat local la saison dernière, Lamine Diadhiou s’en va du Casa Sports pour rejoindre le Soudan. Le départ maintes fois annoncé dans la presse a été officialisé par le club ce samedi.