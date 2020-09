Le Collectif des Conseillers de la commune des HLM face à la presse ce lundi pour vilipender la gestion du maire

Le collectif des conseillers de la Mairie des HLM, fera face à la presse ce 28 septembre 2020.



Une rencontre qui aura pour but « de dénoncer la gestion nébuleuse du maire et de son équipe à la tête de la localité depuis 2014 »



Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, le collectif dit avoir déjà entrepris des actions, en saisissant la présidente de l’Office National de lutte contre la corruption (Ofnac), madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, d’une lettre plainte « pour dénoncer ce scandale ».



Face aux journalistes, ledit Collectif compte s’exprimer sur bon nombre de dossiers jugés nébuleux.



Entre autres l’« Octroie d’un espace (Lot N° 9814/GR EX 2196/DG) à un prometteur pour la construction d’un centre commercial sans délibération du conseil d’administration de la mairie ni appel d’offres dans les règles de l’art ; Construction d’un stade confié à SOCABEG qui n’avance plus depuis plusieurs années alors que l’entrepreneur continue de construire des cantines aux alentours. Aucun respect de l’accord signé entre l’entrepreneur et la Mairie des HLM »



Egalement, « l’Affectation de tout le budget au fonctionnement, pas d’investissement depuis 2014 ; Masse salariale très élevée. Des conseillers qui sont membres du cabinet du Maire et qui bénéficient de salaire alors qu’ils n’en ont pas droit; Un montant de Deux cent vingt (220) millions attribué à la gestion du Covid19 dont la bonne répartition reste inconnu. Des bons de kits alimentaires ont été distribués à une partie de la population et jusqu’à présent certaines personnes détenteurs de bons ne parviennent pas à recevoir leurs dons après plusieurs va-et-vient ».