Le Comité laïc de coordination (CLC) n’organisera pas de marche anti-Tshisekedi en RDC

Le collectif apolitique a été notamment l'organisateur des manifestations anti-Kabila et avait dénoncé le caractère frauduleux de l'élection présidentielle de décembre.



Le CLC a déclaré à la BBC qu'elle ne soutiendra pas de manifestations contre Félix Tshisekedi après sa prestation de serment la semaine dernière.



Ce collectif a joué un rôle déterminant dans l'organisation des manifestations de masse contre l'ancien président Joseph Kabila, qui a démissionné après 18 ans au pouvoir.



La RDC garde un souvenir amer de cette répression des manifestations anti-Kabila. Une messe a d'ailleurs été célébrée pour les morts de ces marches.



Les noms des 15 personnes tuées pendant la répression des trois marches ont été cités et la mémoire d'autres "disparus" et "victimes anonymes" évoqués.



Les membres des familles des victimes ont été longuement acclamés par l'assistance composée d'un peu plus de cinq cents personnes.