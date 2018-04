Le Comité national Russie 2018 est installé pour promouvoir la destination Sénégal

La Coupe du Monde est une vitrine et il faut que le Sénégal en profite pour vendre sa destination, selon le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye.



« La Coupe du Monde est un temps d’exposition mondiale et il faut que dans ce temps d’exposition, que le temps du Sénégal soit bien optimisé et bien organisé. « Russie 2018 » va également soutenir la participation des « Lions » au Mondial, mais, aussi appuyer toutes les actions qui concours au rayonnement sportif, culturel et économique de notre pays », a indiqué le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye.



Me Augustin Senghor, présent lors de la réunion a annoncé que : « Le comité va aider l’équipe nationale à atteindre ses objectifs et venir en appoint pour optimiser la promotion de notre pays ».

La Coupe du monde va débuter le 14 juin et prendra fin un mois plus tard, le 15 juillet. Le Sénégal partage la poule H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.



Source: Stades