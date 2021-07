Le Docteur Mamadou Mansour Diouf exhibe les voyants rouges: « la situation sanitaire est catastrophique, dans les hôpitaux les malades du Covid-19 sont admis dans les couloirs »

La situation de crise sanitaire au Sénégal est devenue très grave informe le Docteur Mamadou Mansour Diouf, anesthésiste-réanimateur à Bordeaux. « Il n’y a plus de place dans les hôpitaux, les gens sont en train de rechercher des places partout. Plusieurs personnes sont très malades, à cause, du coronavirus ça fait un moment qu’on alerte les Sénégalais sur cette maladie. On a beaucoup parlé et prévenu que la situation risquait de dégénérer », explique-t-il.



Selon lui, les gens n’ont pas écouté et n’ont pas cru non plus en l’existence réelle de la maladie ici au Sénégal. La négligence des populations a empiré la situation. « Actuellement, ce qui se passe dans les hôpitaux est plus que grave qu’on ne le montre. Depuis le début, on a essayé de conscientiser les Sénégalais. Ce qui se passe, pour que ce soit clair dans leur tête : il n’y a plus de place dans les hôpitaux (publics) ni dans les privés (les cliniques). Et les personnes qui sont très souffrantes qui se trouvent entre la vie et la mort ne trouvent plus de place dans les hôpitaux il n’y en a plus il faut que vous le sachiez », a-t-il soutenu.



Au vu de la gravité de la situation, il a demandé à ce que les Sénégalais de prendre leurs responsabilités. Il a appelé les journalistes de se rendre dans les hôpitaux pour montrer ce qui s’y passe réellement pour conscientiser tout le pays. « En ce moment de crise sanitaire, les mots n’ont plus leur place. Il faut aller dans les hôpitaux et filmer ce qui s’y passe pour pouvoir relayer ces images afin de mieux conscientiser les Sénégalais, pour qu’ils sachent que cette maladie n’est pas un mythe, mais une réalité. On est arrivé à un point où parler seulement, ne sert plus à rien. Il faut des preuves et des images à l’appui », a sommé docteur Diouf.



« ...des personnes se trouvant dans les hôpitaux sont logés dans les couloirs parce qu’il n’y a pas de place »

Continuant sur sa lancée, il affirme que les autorités sénégalaises doivent prendre leurs responsabilités aussi avant qu’il ne soit trop tard. Ces derniers doivent trouver des moyens de renfort. « L’armée, ils ont des hôpitaux militaires de campagne, il faut qu’on les installe le plus vite possible pour pouvoir venir en renfort aux médecins qui se trouvent dans les hôpitaux. Les docteurs vivent un calvaire inimaginable parce qu’ils ont des maladies qui viennent à l’hôpital, mais ils n’ont pas d’oxygène à leur fournir ni une place à leur donner. J’ai reçu des informations comme quoi des personnes se trouvant dans les hôpitaux sont logés dans les couloirs parce qu’il n’y a pas de place », se désole-t-il.



« Les symptômes qu’on remarque à la maison tout ceux qui parle de grippe, il faut qu’il sache que ce n’est pas de la grippe, c’est le coronavirus », dit Mamadou Mansour Diouf. « Tous ceux qui ont ces symptômes, sachez que vous êtes victimes du coronavirus. Il n’y a pas de grippe ici, il ne faut pas se tromper, il y a seulement la Covid-19. Il faut vous préserver en allant vous faire vacciner et respecter les mesures barrières. Il faut les limiter au maximum les déplacements. Qu’Allah protège le Sénégal », affirme docteur Diouf en invitant à la prudence.