Le FC Barcelone au cœur d’un conflit mercato avec Girona

Si le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Aleix Garcia, le meneur de jeu de Girona, les deux clubs sont en désaccord sur un point majeur.



Cette saison, pour la première fois depuis très longtemps, de l’histoire probablement même, le FC Barcelone n’est pas le meilleur club catalan. L’équipe entraînée par Xavi pointe ainsi à la quatrième place, assez loin derrière Girona, co-leader de la Liga avec le Real Madrid.



Club à la mode de l’autre côté des Pyrénées, la formation située une centaine de kilomètres au nord de Barcelone régale avec un jeu offensif assez lêché et des individualités qui sont en forme. Parmi elles, Aleix Garcia, son milieu de terrain.



Du haut de ses 26 ans, il est une des valeurs sûres de la Liga dans l’entrejeu, et vient de fêter sa première convocation en sélection plus tôt cette saison. Et forcément, il a attiré le regard de bien des clubs, comme l’Atlético de Madrid, et même le FC Barcelone. Il serait même la priorité de Xavi, alors qu’il a déjà, publiquement, déclaré sa flemme aux Blaugranas.



Des visions différentes

Mais dans ce dossier, il y a un gros point de divergence entre les deux clubs. Et pour cause, Girona estime que la clause libératoire du joueur est de 20 millions d’euros. Du côté du FC Barcelone, on est convaincu qu’elle est plus basse, autour des 12 millions d’euros. Une différence de 8 millions d’euros qui peut sembler un peu dérisoire pour un gros club européen, mais dans le cas du FC Barcelone, en énorme difficulté financière, c’est énorme. Surtout que les Culés n’ont pas reçu un chèque de 40 millions d’euros que leur devait la société Libero, et sur lequel ils comptaient.



Est-ce une stratégie du FC Barcelone pour faire baisser le prix du joueur ? C’est une possibilité à envisager également. Quoi qu’il en soit, il est fort probable que le City Football Group ne fasse aucun cadeau au champion d’Espagne en titre, et que les Barcelonais soient contraints de lever sa clause. Un montant de 12 millions d’euros pourrait éventuellement être abordable, notamment en cas de ventes, mais 20 millions, c’est déjà beaucoup trop…





