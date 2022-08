Le FC Barcelone va virer deux joueurs pour recruter Bernardo Silva, le cauchemar de MU fait bondir la presse anglaise

Le FC Barcelone a ciblé deux joueurs a évincé pour s'offrir Bernardo Silva, la presse anglaise est pessimiste pour le futur de Manchester United, l'énorme ambition de Vinicius Junior, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



L'enfer des Red Devils

Les Red Devils sont lourdement critiqués ce matin après leur défaite 2-1 contre Brighton à Old Trafford. Erik Ten Hag est déjà mis sous pression. «Bienvenue à Manchester» titre le Daily Mail avec une très belle illustration du coach néerlandais à bout. Pour le tabloïd, l’histoire désastreuse du club prestigieux sous les ordres d’Alex Ferguson se répète : une prestation horrible en début de saison et d'énormes incertitudes pour le reste de l’année. Comme on peut le lire dans The Daily Telegraph, Roy Keane et Paul Scholes se sont rangés du côté des fans et ont durement condamné le niveau de jeu de l’équipe, surtout les milieux Fred et McTominay. Après le match, Harry Maguire et Ten Hag ont admis que c'était un départ «cauchemardesque». Ils ont aussi expliqué qu’ils manquent de confiance à cause de la saison dernière marquée par le «chaos». Pour conclure, The Manchester Evening News écrit qu’il manque surtout un numéro 9 de classe mondiale à MU pour enfin gagner.



Dégraissage à Barcelone

Ce matin, la presse catalane rapporte les derniers propos de Joan Laporta qui concerne le mercato du FC Barcelone. Le président a annoncé vouloir «garder Frenkie De Jong» malgré toutes les rumeurs qui annoncent son départ, même s’il y a «de belles offres». Il veut aussi accélérer le départ de plusieurs joueurs indésirables. Exhorte Umtiti et Braithwaite à trouver une issue dans les prochains jours. Surtout d’après Sport, les avenirs de Nico et Pjanic au Barça sont en danger. Xavi compte sur eux pour la saison, mais s’il veut vraiment recruter Bernardo Silva, il va falloir se débarrasser de ces deux joueurs.



Vinicius va mettre le feu à l'Europe

Ce Lundi, Vinicius Junior s’est confié à Uefa.com et ses propos font la Une du journal espagnol AS. L’ailier auriverde fait part de ses énormes objectifs pour la saison 2022-2023. Pour être rapide, il postule pour le «Ballon d’Or 2023». Le Brésilien veut cimenter sa carrière au Real Madrid avec des titres prestigieux. Il «veut gagner cinq ou six championnats avec ce club». Le média ibérique est donc sûr d’une chose : Vinicius Junior va marquer plus de buts que l'an dernier. Et tout commence mercredi à Helsinki en finale de la Supercoupe contre l’Eintracht Francfort. Il va débloquer le compteur.