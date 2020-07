Le FC Metz va compter sur Ibrahima Niane si Habib Diallo s'en va

Le jeune attaquant sénégalais du FC Metz, Habib Diallo, devrait quitter les Grenats lors du prochain mercato estival. L’ancien pensionnaire de Génération Foot est est convoité par plusieurs clubs en France et à l'étranger.



Toutefois, l’entraîneur du FC Metz pense avoir trouvé la solution parfaite pour combler le grand vide que son actuel buteur va laisser. Il s’agit de l'autre attaquant sénégalais Ibrahima Niane, aussi sorti de l'académie sise à Deni Biram Ndao.



« On a confiance en lui », a indique Vincent Hognon, l’entraîneur du FC Metz. Avant d'être confirmé par le Directeur général adjoint du club Philippe Gaillot. « A nos yeux, le remplaçant naturel de Habib Diallo, c’est Ibrahima Niane parce qu’il a toutes les caractéristiques pour être un futur très grand attaquant »,



La saison dernière, Ibrahima Niane a inscrit seulement 4 buts en 22 matchs. Mais il a été l’auteur de 13 réalisations en 38 matchs la saison précédente. Suffisant pour remplacer valablement Habib Diallo qui a inscrit cette saison 2019-2020, 12 buts et délivré 3 passes décisives.