Le FDR annonce des actions décisives pour lutter contre « les politiques néfastes du pouvoir Pastef »

Dans une déclaration générale faite ce dimanche 9 février 2025, Le FRONT POUR LA DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA RÉPUBLIQUE (FDR) annonce des actions décisives dans les prochains jours pour lutter contre ce qu’il juge comme étant des « politiques néfastes du pouvoir de Pastef ».



Ces actions selon le document tournent autour des exigences suivantes :

1. Défense des libertés et droits démocratiques, et notamment

- La libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et la fin des persécutions contre les opposants, les journalistes et les voix critiques ;

- Le respect effectif des droits constitutionnels, en particulier la liberté de manifestation pacifique et la liberté d'expression.



2. Gestion démocratique du processus électoral, et notamment

- L’ouverture immédiate de concertations politiques autour de l’évaluation des élections présidentielle et législatives et la revue du Code électoral ;



- La révision concertée de la législation sur les partis politiques respectant le pluralisme et l’ensemble des garanties offertes par la Constitution.



3. Solidarité avec les populations en lutte.



Le FDR qui s’attribue la vocation de rassembler l’ensemble des forces vives de la nation en vue de donner forme et contenu à la résistance du peuple sénégalais contre les politiques néfastes du pouvoir Pastef « apportera un soutien actif à l’ensemble des luttes engagées par les forces vives pour défendre leurs droits sociaux et économiques contre les agressions du pouvoir Pastef ».

Selon Le Front « le pouvoir Pastef s'enlise dans une logique de règlement de comptes et une volonté de liquidation des libertés démocratiques si chèrement conquises par des décennies de lutte de notre peuple ».



Evoquant ainsi, les arrestations de journalistes et opposants emprisonnés ou poursuivis en justice en raison de leurs opinions. Il estime également que le poste de Vice-président de l'Assemblée nationale, dévolu à l’opposition, a été illégalement confisqué par la majorité mécanique Pastef. De même que la révocation du maire de Dakar et la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom. Les manifestations pacifiques des populations sont systématiquement interdites. Une campagne insidieuse est orchestrée contre les partis politiques et, par conséquent, l’esprit d’une compétition démocratique plurielle de plus en plus remis en question. Et, pour la première fois de notre histoire, une révision ordinaire des listes électorales est engagée sans y associer les partis d'opposition…



Somme toutes ces raisons, selon le document que l’opposition a décidé de s’unir et former Le FRONT POUR LA DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA RÉPUBLIQUE « pour défendre notre République dont les valeurs fondamentales se trouvent gravement menacées par les agissements du pouvoir Pastef ».