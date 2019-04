Le Front de résistance nationale exige l’amélioration du pouvoir d’achat des Sénégalais

Le Front de résistance nationale (Frn) a exigé du chef de l’Etat Macky Sall plusieurs points dont « l’amélioration du pouvoir d’achat des Sénégalais et pour le renforcements du sort des entreprises nationales, des femmes et des jeunes », au moment où c e dernier s’apprête à prêter serment pour son deuxième mandat de 5 ans.



Ces cadres de l’opposition ont exprimé leur souci sur la prise en charge de la santé et de l’éducation du peuple sénégalais. Ils attirent l’attention du nouveau chef de l’Etat sur la gouvernance économique et des conditions de gestion et d’aliénation des ressources naturelles.



« Dotée d’une riche expérience et d’une crédibilité jamais démentie, l’opposition saura prendre ses responsabilités pour l’avenir » lit-on dans le communiqué.