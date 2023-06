Le Groupe médiatique sénégalais Walfadjiri suspendu pour un mois par le ministre de la Communication

C’est une énième violation de la liberté de presse au Sénégal après la dégringolade du Sénégal de 33 places dans le classement 2023 de l’organisation Reporters sans frontières (RSF). Le célèbre groupe médiatique Walfadjiri a reçu une notification de suspension d’une durée d’un mois à compter du 1er juin 2023. Et le plus surprenant, ce n’est pas le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) qui a pris la décision comme ce fut le cas il y a quelques mois, lors des échauffourées couverts par la chaîne de télévision Walf TV à Mbacké, lors d’un meeting.

En effet, cette fois-ci, c’est le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, qui prend la décision de suspendre directement les programmes du groupe médiatique.



La direction de Walfadjiri a d’ailleurs fait une note de service ce vendredi 09 juin pour aviser son personnel de sa décision de procéder à des licenciements massifs dans les prochains jours à cause de cette présente situation. Aussi, tout le personnel est envoyé en chômage technique.