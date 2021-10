Le PSG est remonté contre Kylian Mbappé...

Les sorties médiatiques de Kylian Mbappé (22 ans) dans les colonnes de L'Équipe et au micro de RMC ces derniers jours n'ont pas été spécialement bien reçues par le Paris SG. AS explique en effet que le club de la capitale, qui n'a pas donné son accord pour ces prises de parole de l'international tricolore (49 sélections, 17 réalisations), n'a pas franchement compris le timing de la communication de son n° 7.



Le quotidien sportif espagnol assure que la direction des Rouge-et-Bleu est particulièrement remontée contre son attaquant alors que sa relation avec le public parisien commençait à se normaliser, après les quelques sifflets essuyés en début de saison, lors de la réception de Strasbourg notamment (4-2, 2e journée de Ligue 1), au cœur du mois d'août. La crainte que les supporters se remettent à le huer est palpable au sein de l'état-major parisien, indique le journal. Le PSG n'était pas au courant... En coulisses, le PSG ne comprend pas pourquoi KM7 a ressenti le besoin de parler au risque de déstabiliser le vestiaire alors que, sur le terrain, l'association avec Neymar et Lionel Messi commence doucement mais sûrement à porter ses fruits. Toujours d'après les informations de AS, les pensionnaires du Parc des Princes, qui s'en sont pris au Real Madrid et à Florentino Pérez ce mardi par la voix de leur directeur sportif Leonardo, ont bel et bien l'intention de le faire savoir au jeune homme en privé.



Si cela risque de tendre quelque peu les relations avec l'ancien Monégasque, le PSG ne perd pas de vue son objectif principal : le convaincre de prolonger. Comme l'expliquait RMC Sport ce mardi soir, une nouvelle offensive est en préparation alors que le Real attend patiemment le mois de janvier pour revenir concrètement à la charge. Les débats entre les différentes parties promettent d'être animés...