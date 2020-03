Le PSG et Manchester United se lancent sur le dossier de Koulibaly

C’est l’un des défenseurs si ce n’est le défenseur qui sera le plus courtisé lors du prochain mercato des transferts. Meilleur défenseur de la Serie A lors de la défunte saison, Kalidou Koulibaly suscite la convoitise des plus grands clubs européens malgré un nouvel exercice assez difficile avec le Napoli.



Où finira Kalidou Koulibaly ? Courtisé un peu partout en Europe, le défenseur central du Napoli devrait vraisemblablement ne pas rester du côté du San Paolo l’été prochain. Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Paris SG sont entre autres les clubs qui courtisent le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal. Mais parmi tous ces clubs, le PSG semble avoir une longueur d’avance sur les autres. En effet, Leonardo en a fait une de ses priorités en à croire les médias français. Ces dernières semaines, Le Parisien révélait que Kalidou Koulibaly aurait acheté une propriété dans le XVème arrondissement de Paris pour la coquette somme de 4M€.



Un indice sur sa future arrivée au PSG ? Ce serait une hypothèse à sérieusement prendre en compte. Thiago Silva en fin de contrat au mois de juin, Leonardo aurait fait du Sénégalais sa piste prioritaire pour succéder au défenseur brésilien même si les solutions ne manquent au sein du club. Le duo Marquinhos – Kimpembe a longtemps fait ses preuves alors qu’Abdoul Diallo et Thilo Kehrer (capable de jouer à tous les postes de la défense) constituent de bons remplaçants. Mais le recrutement de stars et / ou de joueurs confirmés en défense serait une priorité de Leonardo pour le prochain mercato. Le club francilien devra casquer fort pour s’offrir les services de Koulibaly. Selon les informations de La Republica, Aurelio De Laurentiis, président de Naples, aurait fixé le prix de son international sénégalais. Le quotidien italien explique que Koulibaly ne quittera le Napoli que si une offre de 90 millions d’euros est mise sur la table. Ce qui en ferait le défenseur le plus cher au monde devant Harry Maguire (87 millions d’euros). Les deux Manchester à l’affût ! Pour l’attirer dans le club de la capitale française, le directeur sportif du PSG sait donc qu’il devra débourser une rondelette somme pour enrôler l’international sénégalais puisque la concurrence est rude.



Il Corriere dello Sport annonce dans sa livraison de ce mardi que Manchester United se bouge pour décrocher l’ancien messin. A en croire les informations du quotidien, Ole Gunnar Solskjær a fait de Koulibaly sa priorité pour cet été et aurait réclamé son recrutement à ses dirigeants. Les Red Devils auraient donc l’intention de présenter une grosse offre pour l’international sénégalais, au cours des prochaines semaines.



