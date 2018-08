Le PSG fixe un ultimatum à Adrien Rabiot

Le cas d’Adrien Rabiot est un cas que l’on connaît bien dans le football, mais qu’on est relativement surpris de voir se produire au Paris Saint-Germain. Le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne, 94), est en fin de contrat dans un an, donc toujours au club, mais, pour le moment, refuse de prolonger son bail alors qu’une offre lui a été faite. Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les dessous du malaise qui est en train de s’installer entre le Français et son club formateur.



Au départ dans une méthode de séduction, Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du Paris SG depuis cet été, est aujourd’hui dans une autre mentalité. L’Allemand aurait fixé un ultimatum à Adrien Rabiot, à savoir prolonger avant le 1er septembre, date de clôture du mercato estival, ou partir sous d’autres cieux. Le FC Barcelone, le plus chaud sur le dossier, est à l’affût et est plutôt confiant si on en croit, en ce 15 août férié, les informations du média catalan Sport.



Le nombre d’années de contrat pose problème



Depuis 2014 et ses 280 000 euros bruts mensuels, Adrien Rabiot n’a pas prolongé son contrat et, si du côté financier, tout a été fait pour le mettre à la hauteur qu’il mérite, ce ne serait pas ça qui bloque aujourd’hui. Ses échecs (comprendre en Ligue des Champions) avec le club francilien auraient créé une lassitude, mais c’est surtout le nombre d’années du nouveau bail qui lui poserait un gros problème, tant le milieu de terrain tient à sa liberté.



Aujourd’hui, comme pour tous ses jeunes, le Paris SG propose cinq années de plus à Rabiot, comme ce fut le cas avec Kimpembe. Mais cela ne semble pas être la volonté de celui qui a raté la Coupe du Monde. Nasser Al-Khelaïfi garde un œil actif sur ce dossier qui pourrait coûter gros au PSG si Rabiot était amené à partir libre (manque à gagner d’environ 50 millions d’euros). Le club de la capitale ne compterait pas faire de pas vers lui en réduisant le nombre d’années de contrat de la nouvelle proposition et on pourrait donc avoir à gérer un gros problème à Paris jusqu’au 31 août prochain...