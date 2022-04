Le PSG gagne le classique et se rapproche du titre

Ce Classique avait beau être l'un des plus importants depuis plus de trente ans, au niveau du classement, il n'aura pas été le match le plus spectaculaire de la saison. Dans un Parc des Princes rempli mais muet la plupart du temps, en raison de la fronde des supporters parisiens, le PSG a fini par s'imposer (2-1), ce dimanche, augmentant ainsi son avance sur son rival en tête du classement (+15 points) et se rapprochant de son dixième titre.



Mais une question demeure après cette rencontre, quel était le projet de l'OM ? Car pour inquiéter les Parisiens, se montrer dangereux du moins, mieux valait-il peut-être jouer avec des attaquants. Or ni Dimitri Payet, ni Amine Harit, entré à la mi-temps, n'en est un. Sa deuxième place suffit au club olympien manifestement, informe L’ÉQUIPE.