Le PSG s'active bel et bien en coulisses pour Lionel Messi !

Au sortir de la victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain de Manchester United (3-1), Neymar avait lâché une véritable bombe en déclarant au monde entier qu’il souhaitait rejouer avec Lionel Messi, et ce, dès la saison prochaine. « J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine. »





Des propos qui ont bien évidemment fait le tour du monde, et surtout d’Espagne. Car si un léger flou subsistait sur l’identité du club où Neymar souhaitait rejouer avec la Pulga, nos voisins ibères sont désormais convaincus que c’est bien au PSG que la star brésilienne tente d’attirer l’Argentin. Dernièrement, la presse locale affirmait d’ailleurs que le numéro 10 des Rouge-et-Bleu aurait carrément lié son avenir au PSG à la réussite du dossier Messi.



Les médias catalans redoutent le pire

Depuis, la direction francilienne se refuse à tout commentaire. Mais il semblerait qu’elle œuvre bel et bien en coulisses pour tenter de réaliser cet énorme coup en 2021, quatre ans après avoir scotché le monde en chipant Neymar au FC Barcelone. C’est en tout cas ce qu’affirme ESPN ces dernières heures. Le média confirme tout d’abord que le PSG était bien sur le coup l’été dernier quand Messi avait officiellement demandé à quitter la Catalogne.



A l’époque, Manchester City était en pole pour l’accueillir, avant que l’Argentin ne cède face à ses obligations contractuelles (il aurait dû activer sa clause de « liberté » en juin). Mais depuis, ESPN indique que Leonardo n’a pas refermé le dossier, que l’intérêt parisien existe bel et bien et que les contacts se poursuivent. Une information qui a déjà mis en état d’alerte les médias catalans qui ne redoutent qu’une chose : revivre un coup à la Neymar.