Le PSG s'impose sans briller à Reims pour la première de Lionel Messi

L'ovation reçue par Lionel Messi lors de son entrée en jeu à la 66e minute en dit long sur la dimension prise par ce dernier match de la 4e journée de Ligue 1. Il a suffi que l'Argentin foule la pelouse du stade Auguste-Delaune pour que le résultat du soir soit relégué au rang d'anecdote dans un match qui fera date.



Lionel Messi a joué avec un autre maillot que celui du FC Barcelone et de l'Argentine pour la première fois de sa carrière ce dimanche. Et c'est ce dont tout le monde se souviendra de ce duel entre Reims et le PSG. Car pour la première de La Pulga, Paris s'est imposé au terme d'un match moyen et a repris la tête de la Ligue 1 (2-0). Au coeur des rumeurs, Kylian Mbappé a marqué les deux buts de la partie.