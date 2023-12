Le PSG tient sa première recrue hivernale

Le PSG va se renforcer lors du mercato hivernal. Comme indiqué par le journaliste italien Fabrizio Romano, le club parisien et Sao Paulo ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Beraldo. Le défenseur de 20 ans, polyvalent et gaucher, a lui déjà accepté les conditions du club parisien.



Le montant de la transaction est estimé à 20 millions d'euros, sans bonus. Prochaines étapes: la signature du contrat et la visite médicale. Le joueur arrivera au PSG dès l'ouverture officielle du marché des transferts.



Rapidement devenu une référence sous les ordres de Rogério Ceni, avant de confirmer sous la direction de Dorival Júnior, Lucas Beraldo était également dans le viseur de Leicester et du Zénith Saint-Pétersbourg. Mais l'intéressé a choisi de rejoindre le PSG.