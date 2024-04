Le PSG tremble avant le FC Barcelone, l’Angleterre s’emballe pour Alexis Mac Allister

Les doutes de Luis Enrique avant d’affronter le FC Barcelone, Alexis Mac Allister a illuminé Liverpool et Manchester United revoit ses ambitions à la baisse, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le casse-tête de Luis Enrique avant le Barça

Au PSG, Luis Enrique va devoir composer avec les différentes absences des uns et des autres. Ce matin, le journal L’Équipe revient sur les possibilités du coach espagnol. «Sans Hakimi, quelle défense pour le PSG face au Barça ? Hakimi suspendu, Hernandez de moins en moins à l’aise à gauche, Marquinhos rétabli mais pas à cent pour cent : Luis Enrique a cinq jours pour trouver la meilleure formule défensive en Ligue des champions face à Barcelone.» Luis Enrique n’est pas fan de Nordi Mukiele pour suppléer Hakimi sur le côté droit, c’est donc Warren Zaïre-Emery qui devrait être aligné, s’il est apte.



Enfin, en défense centrale une charnière 100% brésilienne pourrait être alignée avec Marquinhos et Lucas Beraldo ! «À ce niveau de la compétition, Luis Enrique sait que l’expérience de son capitaine est un atout dont il serait dangereux de se priver», explique le quotidien sportif.



Mac Allister régale Liverpool

En Angleterre, il y avait la suite de la 31e journée de Premier League et Liverpool a frappé un grand coup dans la course au titre avec une superbe victoire (3-1) face à Sheffield United ! Et ce matin, les Reds peuvent remercier leur milieu de terrain argentin, Alexis Mac Allister, qui a sonné la révolte d’un superbe but ! Alors forcément, il est mis à l’honneur par les journaux du pays à l’image du Daily Mail qui se régale et titre : «Super Mac ! La star de Klopp frappe un grand coup pour envoyer les Reds au sommet», écrit le quotidien.



Même son de cloche en couverture du Daily Express qui placarde : «Le sommet de Mac. Le milieu argentin ramène Liverpool au sommet.» Et oui, c’est bien ce qui est important car, avec cette précieuse victoire, Liverpool reprend les commandes de la Premier League, devant Arsenal et Manchester City, avec deux points d’avance. Enfin, le Daily Star estime que «Mac le puissant était en mode tueur à gages avec Liverpool pour tuer les Blades.» Bref, les Reds veulent rendre leur fin de saison magique pour la dernière de Jürgen Klopp sur le banc.



Les espoirs de United partent en fumée

Il y avait un autre choc de Premier League, hier soir, entre Manchester United et Chelsea ! Et on a eu droit à un feu d’artifice de buts entre les deux équipes mais ce sont bien les Blues qui se sont imposés (4-3) à domicile. Un revers qui fait mal pour les Red Devils car comme le placarde le Manchester Evening News : «Le Top 4 part en fumée» ! Et oui, les Mancuniens sont distancés à la 6e place du classement à 11 points du quatrième, Aston Villa. «Les espoirs de United de se qualifier pour l’Europe se sont envolés lors d’une soirée folle où 7 buts ont été marqués», écrit le journal local.



Un sacré coup dur pour les hommes d’Erik ten Hag qui avaient d’autres ambitions cette saison. Mais l’homme qui est mis en avant lors de cette rencontre un peu folle, c’est Cole Palmer ! L’Anglais de Chelsea a inscrit un triplé dont un doublé dans le temps additionnel. Une sacré performance que met en avant The Sun sur sa Une en titrant que «Cole est l’homme de la dernière minute» ! Le joueur de 21 ans est en feu ces dernières semaines…