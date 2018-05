Le Pds déterminé à imposer la candidature de Karim Wade

Imposer la candidature de Karim Wade nécessite l’implication de tous les militants libéraux. C’est la conviction de Oumar Sarr qui prédit une rude bataille afin que le fils de Me Abdoulaye Wade puisse se présenter à la Présidentielle de 2019.



«Il faut que nous nous préparions à une bataille rude. A nous d’imposer la candidature de Karim Wade », a déclaré le Coordonnateur national du Pds. En tournée pour les besoins de la vente des cartes, M. Sarr explique que le régime en place, avec la peur que lui inspire l’ancien «ministre du Ciel et de la Terre», cherchera par tous les moyens de l’empêcher de revenir au bercail.



M. Sarr de poursuivre : «on ne peut pas accepter qu’on refuse la candidature de Karim Wade. Nous savons que le PDS doit avoir sa candidature, le PDS a sa candidature et le PDS présentera sa candidature à la prochaine élection présidentielle de février 2019».



Sur sa lancée, le Secrétaire national-adjoint du PDS martèle : «Karim Wade va revenir», avant de prévenir «nous ferons face quel que soit ce que cela peut nous coûter, parce que le Sénégal vaut mille sacrifices ».