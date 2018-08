Le Pds en ordre de bataille promet le feu à Macky Sall si Karim Wade ...

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) ne tolérera pas une quelconque invalidation de la candidature de Karim Wade à la prochaine élection présidentielle. En effet, réunissant les membres de son Comité directeur ce lundi soir, le parti de Me Abdoulaye Wade a démontré sa détermination de participer à ces joutes électorales avec le candidat qu’il veut présenter, à défaut de quoi il n’y aura pas de vote le 24 février 2019.



«Notre parti réaffirme sa position de principe par rapport à la prochaine présidentielle. Si, pour quelque raison politicienne notre candidat est empêché d’y participer, qu’il soit entendu pour tout le monde qu’aucune élection ne se tiendra pour permettre à Macky Sall de gagner sans avoir raison. Notre parti ne boycottera pas l’élection, il en empêchera la tenue», a informé Oumar Sarr.



Très en verve contre le chef de l’Etat, le Coordonnateur national du Pds dresse un bilan noir de ses 6 ans passés à la tête du Sénégal : «Macky Sall qui dépense un trésor d’ingéniosité pour invalider la candidature de ceux qu’il a peur d’affronter est pourtant incapable de faire face aux nombreuses sollicitations des sénégalais frappés par la pénurie d’eau et la grave situation dans nos universités, entre autres », martèle-t-il.



Avant d’ajouter : « Il est tout aussi incapable de réagir opportunément pour faire face à l’absence de pluie dans une grande partie du pays. Il a démantelé tout le programme de pluies provoquées que Me Wade avait mis en place. L’expérience acquise en la matière et qui suscitait tant d’espoir est perdue alors qu’elle aurait permis de faire face à la sècheresse qui s’annonce et la famine avec elle».