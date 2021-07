Le Premier ministre ivoirien dénonce l'augmentation de "façon inconsidérée" du prix des denrées

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a dénoncé vendredi, l'augmentation de "façon inconsidérée" du prix des denrées, pratiquée par certains commerçants.



« Depuis quelques semaines, on assiste à une envolée des prix de certaines denrées sur le marché en particulier quelques fois des denrées de première nécessité qui font que les populations se sentent en difficultés, de plus en plus », a fustigé le chef du gouvernement.



M. Achi a laissé entendre dans qu' « on ne peut pas sans fondement réel se mettre à augmenter de façon inconsidérée les prix des produits de première nécessité », a rapporté l'AIP (Agence ivoirienne de presse). L'ancien secrétaire général de la présidence de la République a aussi révélé que "malgré les efforts de l’Etat pour amoindrir l’impact de la crise énergétique, des gens profitent pour saboter tout ce travail".



Patrick Achi ne s'est pas contenté de dénoncer la hausse des denrées alimentaires. Il a fait savoir que les acteurs économiques seront convoqués pour des rencontres sectorielles au cours desquelles des discussions vont être menées pour la réduction de la vie des Ivoiriens.



« Nous donnons un signal et rassurons les populations », a dit le Premier ministre, non sans assurer que le gouvernement met tout en œuvre pour leur bonheur. « Nous ne sommes pas loin d’elles, nous ne sommes pas ignorants sur ces sujets et nous travaillons », a-t-il déclaré.