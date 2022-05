« Le Premier ministre sera certainement nommé après les législatives », selon Aly Ngouille Ndiaye

Invité de l’émission Grand Jury de la RFM, Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l’Intérieur, estime que « le Premier ministre sera certainement nommé après les élections législatives de juillet ».



Le maire de Linguère soutient que le chef de l’État qui a restauré le poste depuis environ 6 mois, ne peut pas trouver un PM maintenant pour procéder après à un remaniement juste après les élections.



Interrogé sur l’appel de l’opposant Ousmane Sonko à manifester au cas où le Conseil constitutionnel aurait invalidé leur liste, l’ancien premier flic, a déclaré que le leader de Pastef a commis une erreur de communication en invitant les Sénégalais à se mobiliser pour atteindre pas moins de 200.000 personnes dans le but de déloger le président Macky Sall du Palais.



De l’avis de l’ancien ministre de l’Intérieur, « c’est rêve qui ne sera jamais une réalité », dans la mesure où le Sénégal est un pays démocratique et que le chef de l’État a été bien élu. Qui plus est, selon lui, les populations préfèrent attendre les urnes pour faire leur choix.