Le Président Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour se rendre à Kédougou

Comme annoncé lors de son discours pour la présentation du nouveau projet référentiel Sénégal 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour se rendre à Kédougou, où la population riveraine du fleuve Sénégal est gravement affectée par les récentes inondations causées par une crue exceptionnelle.



Le chef de l'État tiendra une série de visites de deux jours auprès des victimes.



Durant ce déplacement, une visite des zones d'exploitation minière du Sénégal oriental est également prévue.



Concernant la nécessité d'une intervention coordonnée, le ministère de la Famille et des Solidarités, ainsi que celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, s'étaient déjà mobilisés en première ligne pour apporter une aide urgente et adaptée aux populations sinistrées.

À noter que le gouvernement a décaissé une enveloppe de 8 milliards FCFA pour les sinistrés.