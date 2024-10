Le Président Diomaye aux jeunes : « Il faut s’armer de patience, la migration irrégulière n’est pas la solution »

Le Président Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce samedi 5 octobre 2024, les activités de la 5e édition de la journée nationale de nettoiement, « Sétal Sunu Reew », dédiée aux établissements scolaires. Lors de cette occasion, il a abordé la question de l’émigration irrégulière, appelant les jeunes à faire preuve de patience.



« Il n’y a pas de miracle. Tous les pays sont construits par des êtres humains. Les gens ont connu la guerre, la dictature, la famine, la pauvreté, mais ils sont restés et se sont serrés la ceinture pour travailler et changer le visage de leur pays », a dit le Président Faye, à propos de la migration irrégulière qui prend de plus en plus d’ampleur dans cette localité côtière.



Le chef de l’Etat a ainsi invité les jeunes à « s’armer de patience ». Il estime que « la migration irrégulière ne doit pas être la solution ».



« Ceux qui étudient (les jeunes), doivent avoir la patience et savoir qu’il y a un temps de formatage, d’apprentissage, d’acquisition d’expérience, de recherche du travail avant de considérer qu’il faut aller dans ce péril de l’émigration irrégulière qui en dernier ressort ne doit pas être la solution », a-t-il souligné.



Selon lui, « l’émigration semble aujourd’hui n’être motivée que par la recherche de l’argent, de biens matériels, du confort et des choses éphémères, au moment où, dans le cadre de cette compétition-là, toutes les valeurs basculent y compris la valeur fondamentale à savoir le respect de la vie humaine ».



Il a exhorté les familles à « plus d’indulgence vis-à-vis des jeunes dans les foyers».



« Il faut que dans les familles, dans la société qu’on valorise autre chose que le matériel, respecter les autres membres de la famille qui n’ont pas une réussite matérielle, mais qui incarnent des valeurs en une exemplarité et qui forcent le respect », a insisté le président de la République.