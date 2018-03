Le Président Macky Sall : "Il est temps pour l'Afrique de gagner la Coupe du monde"

Après avoir reçu le trophée de la Coupe du monde des mains de l'ancien international français et champion du monde Christian Karembeu, le chef de l'Etat sénégalais a déclaré les ambitions qui doivent être celle de l'équipe nationale du Sénégal et de toutes les autres nations qui vont représenter le continent africain en Russie. Selon Macky Sall, le moment et venu pour l'Afrique de remporter son premier titre mondial.



"Je pense qu'il le temps pour l'Afrique de gagner la Coupe du monde. Il ne faut pas aller en Russie uniquement pour faire de la figuration", a-t-il déclaré aux journalistes dans la cour du palais Présidentiel.

Le Président sénégalais a également demandé au peuple de faire confiance au sélectionneur Aliou Cissé, qui a réussi à qualifier l'équipe nationale. Il assure que les "Lions" seront mis dans de bonnes conditions pour réussir une bonne participation à la Coupe du monde