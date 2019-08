Le Président Macky Sall au sommet du G7 à Biarritz puis à Tokyo

Le président de la République va écourter ses vacances (on peut le dire ainsi puisqu’il n’a fait que changer d’hôtel) pour continuer à séjourner au Sud de la France, plus précisément à Biarritz, le temps de participer au sommet du G7 du 24 au 26 août 2019.



Le thème de cette importante rencontre portera sur la lutte contre les inégalités. Au cours de la session dédiée à l’Afrique, le 25 août, le Sommet discutera des questions relatives à la promotion de l’entrepreneuriat féminin et à la trans- formation digitale en Afrique, à la situation au Sahel, à la transparence dans les marchés publics (ça, on s’y connaît, au Sénégal !) et à la lutte commune contre la corruption (ça aussi, on s’y connaît !) selon un communiqué du Pôle de Communication de la Présidence. Le président de la République prononcera un discours sur le thème au nom de l’Afrique.



Ensuite il fera cap au Japon, pour participer à la septième Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) qui se tiendra à Yokohama du 28 au 30 août 2019. La rencontre se focalisera essentiellement sur trois thématiques majeures : la transformation économique et la diversification ; la résilience et la sécurité humaine ; enfin, la paix, la sécurité et la stabilité. En marge de ces deux rencontres, le Président Sall aura également des entretiens bilatéraux. Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 2 septembre 2019.