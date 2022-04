Le Président Macky Sall et le SG de l'ONU en conférence de presse, ce dimanche, à Dakar

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est attendu samedi à Dakar, dans le cadre d’une "visite de solidarité pour le Ramadan" qui va le conduire également au Niger et au Nigeria, a appris l’APS.



A l’occasion de son séjour au Sénégal, Antonio Guterres va rencontrer le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, avec lequel il va partager un Iftar, un repas de rupture de jeûne, a indiqué le porte-parole adjoint de l’ONU Farhan Haq.



Le président Sall et le SG de l’ONU vont animer une conférence de presse, dimanche.



Au Niger, Antonio Guterres va participer également aux célébrations de l’Aïd el-fitr, fête marquant la fin du ramadan, le jeûne musulman, aux côtés du président nigérien, Mohamed Bazoum.



Il se rendra ensuite au Nigeria pour rencontrer le président Muhammadu Buhari.



Selon le porte-parole de l’ONU, dans les trois pays qu’il va visiter, M. Guterres rencontrera de hauts responsables gouvernementaux ainsi que des représentants de la société civile, notamment des femmes, des groupes de jeunes et des chefs religieux.



Il rencontrera aussi "des familles profondément touchées par la violence et l’instabilité au Sahel", notamment des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et des réfugiés.



Sur le terrain, le chef de l’ONU pourra également constater l’impact du changement climatique sur les communautés vulnérables et évaluer les progrès et les défis de la reprise post-COVID-19, ajoute son porte-parole adjoint.