Le Président Macky Sall va se rendre en Russie pour supporter les "Lions" (ministre-conseiller)

L’équipe nationale du Sénégal va participer à la deuxième Coupe du monde de son histoire en juin prochain en Russie. Occasion pour le président de la République Macky Sall d’aller à cet effet soutenir les « Lions ». « Le président sera à la Coupe du monde. A quelle étape ? Je ne sais pas, c’est son agenda à lui, mais il y sera Incha Allah. Parce que le Président est le premier supporter des Lions », a annoncé, mercredi, El Hadji Hamidou Kassé, le ministre-conseiller en communication du président.





Selon le ministre-conseiller, « le chef de l’Etat l’a réaffirmé lorsque l’équipe nationale de football s’est qualifiée, il l’a réaffirmé à nouveau lorsqu’il recevait le trophée (de la Coupe du monde) et encore à chaque fois que l’équipe nationale est allée en compétition. C’est le premier supporter ». Il ajoute : « Qu’En tant que premier supporter de l’équipe, il ne peut pas ne pas aller en Russie ».



El Hadj Kassé invite les populations à s’unir autour de l’équipe en commençant par le Président : « Il nous faut une obligation de moyens et de mobilisation populaire à commencer par le président de la République. Le monde du sport peut reconnaître sans faille l’engagement du président de la République en faveur de l’équipe nationale", a-t-il poursuivi.



Toutefois, il précise que cet engagement de Macky Sall derrière les joueurs « n’est pas conditionné » par les victoires ou non de l’équipe. Car selon justifie-t-il, « Le président assisté en tant que ministre de l’Energie à la Coupe d’Afrique des Nations en 2002 à Bamako.



Source: Aps