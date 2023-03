Le Procès pour viol de Sitor Ndour renvoyé au 15 mars: son avocat Me El Haj Diouf parle de complot

Arrêté et envoyé en prison le 5 août 2022 pour viol sur sa domestique âgée seulement de 16 ans, Sitor Ndour s'est présenté ce mercredi 1er mars 2023 devant la Chambre criminelle pour comparaître. Il est habillé d'un catan avec un masque pour cacher son visage. Son avocat, Me El Haj Diouf, dont la suspension a été levée par l'Ordre des avocats, s'est présenté avec lui au tribunal pour le défendre



Selon ce dernier, « Sitor a souffert. Toutes les demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Je vous demande de juger cette homme. Sitor est un responsable, il n'en a rien à faire de cette fille. Nous voulons montrer que cette affaire est un complot ».



Me El Haj Diouf d'ajouter: « Il s’agit d’un viol sans certificat médical. Il n' y a rien qui prouve l’acte de viol. Pour le moment, Sitor Ndour est présumé innocent. C’est pourquoi nous demandons une liberté provisoire pour notre client. On l’a arrêté sur accusation d’une fillette manipulée. On l’a présenté comme un bourreau, un terroriste à la limite alors que rien ne montre le viol. C’est un dossier vide, aucune charge, aucune preuve matériel. C’est un être humain et on le maintient en détention alors d’autres personnes qui ont commis des faits plus graves sont en liberté ».



Un autre avocat du responsable du parti au pouvoir a convoqué le nom de l'opposant Ousmane Sonko dans sa plaidoirie. « Sa mise en liberté provisoire s’impose. On n'a pas vu de sperme, mais on retient l’affaire suite aux dires de la victime. On retient en otage Sitor Ndour, parce qu’on a peur d’Ousmane Sonko. On a envie de lui montrer qu’on a arrêté un homme qui a commis un viol et on l’a puni. Il faut que cela cesse. La justice doit être impartiale dans ce pays », a indiqué Me Baboucar Cissé.



Le juge a renvoyé le procès au 15 mars pour les plaidoiries. Le procureur a rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Sitor Ndour. La maman de la victime a demandé à commettre d'autres avocats pour la défense des droits de sa fille.