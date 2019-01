Le Professeur Balla Moussa Daffé a trouvé son héritier politique à Sédhiou

C'est depuis la chambre des métiers de la capitale du Pakao que l’inspecteur principal du trésor, Ibrahima Moulaye Touré, a lancé son mouvement politique. Ce mouvement porte le nom de PROMES (Promouvoir l’Emergence à Sédhiou).



M. Touré a pris la parole, face aux militants venus le soutenir, devant le professeur Balla Moussa Daffé et les représentants des partis membres de la coalition présidentielle. Un discours d'ouverture dans lequel il dit « accepter avec humilité et responsabilité » la mission qui lui est confiée, celle de « conduire le Président Macky Sall à la victoire électorale avec son mouvement PROMES». Le Président du mouvement Ibrahima Moulaye Touré, s’est montré déterminé si bien qu’il affirme à cet effet : « Nous allons réélire notre candidat, parce que le président Macky Sall nous a tout donné. ». Devant ce parterre d’invités, le Président du mouvement PROMES, a soutenu avec fermeté que le moment est venu pour toute la population de Sédhiou de soutenir efficacement le Président de la République Macky SALL dans la gestion de l’émergence de la vie publique. A cet effet, il a salué, les réalisations concrètes en faveur de la région de Sédhiou qui ont vu le jour. Pour étayer ses propos, le président du mouvement PROMES en a cité quelques unes : la construction des routes, l’assainissement, le démarrage de la construction du pont de Marsassoum, la boucle de Boudier, l’éclairage public et pour couronner le tout « le président a réussi la construction du pont sur le fleuve gambien. »



Prenant la parole à son tour, le professeur Balla Moussa Daffé s’est dit fier de trouver enfin son héritier politique dans la commune de Sédhiou. C’est pourquoi a-t-il dit : « j’ai beaucoup d’espoir en la venue et en l’engagement de Moulaye Touré. J’ai vu des visages ici, qui habituellement, ne se rencontrent pas et qui ne sont jamais assis ensemble. Aujourd’hui, c’est chose faite. Donc je dis merci à Moulaye d’avoir accepter de s’engager aux côtés du Président Macky Sall. Si les sédhois acceptent d’aller ensemble, Sédhiou va émerger parce que nous avons toutes les potentialités, surtout les ressources humaines de qualité. Je vous confie cette mission parce que vous êtes mon héritier politique. » Mieux a-t-il ajouté « je voudrais que tout ce que j’ai laissé comme ambitions, comme chantiers, que vous les éleviez avec le président Macky Sall afin qu’on atteigne le firmament du développement et de l’émergence. »