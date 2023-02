Le Qatar va faire une offre XXL pour racheter Manchester United

Manchester United veut prendre un nouveau départ. Après dix-sept années de règne, la famille Glazer, menée par Avram et Joel Glazer, a décidé de passer la main. La nouvelle a été officialisée par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site officiel des Red Devils.



«Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club, dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial. Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l’histoire de succès du club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques. »



Puis les coprésidents exécutifs et directeurs Avram Glazer et Joel Glazer ont précisé : «nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd’hui et à l’avenir. Tout au long de ce processus, nous resterons pleinement concentrés sur le service des meilleurs intérêts de nos fans, actionnaires et diverses parties prenantes.»



Le Qatar se lance pour racheter MU

Très rapidement, certains noms sont sortis du chapeau. En tête de liste, celui de Sir Jim Ratcliffe. Ce n’est pas un secret, le milliardaire britannique a toujours eu pour ambition de racheter l’écurie mancunienne. Mais il va y avoir de la concurrence.



Ce mercredi, le Daily Mail révèle que Manchester United, qui a confié la gestion de la vente du club à la banque d’affaires américaine Raine, négocie avec le Qatar. On apprend ainsi que ces investisseurs comptent formuler une offre XXL dans les prochains jours et avant la date limite des candidatures fixée à la mi-février.



Selon la publication anglaise, ils sont très confiants et estiment que leur proposition sera suffisante pour écraser la concurrence. Un intérêt qui ne laisse pas insensible la famille Glazer, qui réclame 6,7 milliards d’euros pour céder son club.



Toutefois, le Daily Mail indique que cette opération n’est pas encore certaine d’aboutir. D’autant que le PSG aurait pu poser problème. En effet, le club français est la propriété de Qatar Sports Investments. Mais une entité ne peut pas posséder deux écuries qui disputent la même compétition. Man U et le PSG pourraient s’affronter en Coupe d’Europe.



Le PSG aurait pu poser problème mais…

Mais le média anglais indique que l’offre réalisée proviendra d’investisseurs individuels basés au Qatar et différents de ceux qui sont à Paris. Ce groupe de personnes souhaite surfer sur les connaissances acquises lors de l’organisation du Mondial 2022 et veut se lancer dans un nouveau projet.



L’idée serait d’investir massivement à Manchester United et d’offrir des moyens colossaux à Erik ten Hag afin qu’il puisse recruter et bâtir une équipe 5 étoiles. Cette candidature est prise très au sérieux par les propriétaires du club anglais comme l’a avoué une source proche de MU au Daily Mail.



«Il y a des fonds importants disponibles. Ces gens sont sérieux. Ils veulent s’assurer que Manchester United est là où il devrait être et ils sont convaincus que leur offre sera la plus solide. Ils veulent renforcer l’équipe pour les remettre au sommet, mais ils veulent aussi que ce soit pour le bien de la communauté. Ils veulent aussi s’appuyer sur le succès de la Coupe du monde. Ils reconnaissent que Manchester United est le plus grand club de football du monde, les joyaux de la couronne, et il y a une détermination inébranlable à l’acheter et à l’amener là où il devrait être.»



Tout est donc réuni pour que ces investisseurs, qui veulent aussi s’occuper du stade en le rénovant ou en construisant un autre ce qui coûterait 2,24 milliards d’euros, puissent réaliser leur rêve.



Footmercato