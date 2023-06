Le Réal Madrid annonce la présentation de Jude Belligham demain jeudi

C’est désormais officiel, Jude Bellingham va signer au Réal Madrid un contrat de 6 ans. « Le Real Madrid C. F. et le Borussia Dortmund se sont mis d'accord sur le transfert du joueur Jude Bellingham, qui sera lié à notre club pour les six prochaines saisons », a annoncé le club madrilène dans un communiqué.



Avant d’informer: « Demain, jeudi 15 juin, à midi, à la Ciudad Real Madrid, aura lieu la présentation de Jude Bellingham en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Ensuite, Jude Bellingham se présentera devant les médias »