Le Real Madrid choque l’Espagne après sa remontada, Manchester City va piocher en Ligue 1 pour sa défense

Le Real Madrid, roi des remontadas



Le Real Madrid a réalisé une remontée spectaculaire contre Valence. « Les Rois des Remontadas », placarde Marca. Avec un homme en moins et menés au score, le Real Madrid a renversé Valence pour s’imposer dans un Mestalla en feu. Luka Modric, auteur d’un but à la 85e minute, a porté l’équipe, prouvant qu’à 39 ans, il reste incontournable. Bellingham a scellé la victoire avec un but décisif à la 95e minute, incarnant l’esprit combatif madrilène. Ancelotti, grâce à ses remplaçants, a orchestré un comeback qui illustre « la grandeur génétique » du club. En tête du championnat, Madrid rappelle qu’avec lui, tout est possible. Le journal L’Équipe parle d’un Real qui « ne meurt jamais ». De son côté, la Gazzetta dello Sport parle de la défaite amère de Valence qui menait dès la 27e minute et qui a trouvé le poteau à la 100e minute.



Manchester City veut une révélation de Ligue 1



Nous vous avions révélé hier que Manchester City avait déjà fait une offre pour Omar Marmoush, l’attaquant égyptien de Francfort. Selon Mundo Deportivo, le club anglais veut aussi étoffer sa défense avec Abdukodir Khusanov, défenseur central de Lens, qui figure sur la liste des cibles hivernales. À seulement 20 ans, le joueur ouzbek est considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs en Ligue 1, attirant également l’attention du PSG. Cependant, selon Fabrizio Romano, City semble avoir pris les devants pour sa signature, en raison des blessures de Rúben Dias et John Stones. Khusanov, titulaire indiscutable à Lens, réalise une très belle saison.



Téji Savanier déclassé par Montpellier

A Montpellier, Teji Savanier est déclassé par le club. Ce dernier lui a retiré le brassard. Il sera remplaçant ce soir face à Lyon. Pour rappel, il s’était vanté de gagner 210 000 euros par mois face à un supporter qui le filmait lors de la déroute des Montpelliérains au Puy en 32es de finale de la Coupe de France. Le joueur de 33 ans, touché psychologiquement par cet épisode, a aussi été sanctionné financièrement. Il s’est engagé à verser 60 000 euros à une association caritative.