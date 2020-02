Le Real Madrid éliminé de la Coupe du roi dès les quarts de finale

Doublé express d'Isak et fin de match folle



La Sociedad menait 1-0 à la pause, sur un but de Martin Odegaard (22e minute), à la réception d'unefrappe d'Alexander Isak repoussée plein axe par Alphonse Areola, étonnamment battu sur la frappe un peu écrasée de l'ancien Madrilène. Bien plus séduisants dans les intentions de jeu, les joueurs d'Imanol Alguacil ont été récompensé au retour du vestiaire.Isak a signé un doublé express (54e et 56e), d'une demi-volée puis d'une frappe au premier poteau... quelques minutes seulement après avoir vu son but refusé pour une faute d'un de ses coéquipiers. Marcelo a réduit l'écart dans la foulée (59e), laissant croire à une éventuelle remontada.Elle n'aura pas lieu, le but de Merino (69e) enterrant tous les espoirs de Madrilènes tout de même plus en vue après les changements de Zinedine Zidane . A peine entré en jeu, Rodrygo a d'ailleurs marqué (82e) sur une passe de Vinicius. Mais la défense de la Real Sociedad n'a cédé qu'une fois de plus sous la pression incessante des dernières minutes des Merengue, avec ce but de Nacho dans le temps additionnel et malgré un carton rouge tardif.avec BFM TV