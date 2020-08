Le Real Madrid lance une grande offensive sur Rafael Leão, Gareth Bale «humilié» par Zinedine Zidane

Le Real Madrid sur Rafael Leão



À la Une du Quotidiano Sportivo ce jeudi, une actualité mercato. Le quotidien nous révèle que le Real Madrid suivrait la piste d'un attaquant de l'AC Milan, Rafael Leão. «Allô, Leão, le Real appelle», titre le journal transalpin. Le média parle d'une «grosse offre pour l'attaquant» portugais à venir. L'information proviendrait à la base du quotidien ibérique Don Balon. Ceci est donc à prendre avec de grosses pincettes. L'ancien Lillois serait donc dans la short-list de la Casa Blanca, pour sans doute être la doublure de Karim Benzema, alors que Mariano Diaz et Luka Jovic ont déçu à Madrid et sont plus que jamais sur le marché des transferts.



Le cas Bale agite l'Angleterre



Les choix de Zinedine Zidane pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City font les gros titres ce jeudi matin. Comme le rapporte Marca et As, le Français a laissé à la maison James Rodriguez et Gareth Bale pour ce match décisif. Ses choix font la Une jusqu'en Angleterre. La nouvelle absence de Gareth Bale fait polémique, comme sur la première page du Daily Mirror. Ce choix est forcément vu comme une nouvelle cassure, entre l'entraîneur français, et le joueur gallois. The Times va même plus loin, et parle d'un «Bale humilié par Zidane.» Enfin, le Daily Express parle tout simplement d'un Bale «en disgrâce», conduit sur l'échafaud par son coach.



L'Inter ravit l'Italie

L'Inter est en quarts de finale de l'Europa League. Mercredi soir, le club lombard a pris le dessus sur Getafe 2 buts à 0, grâce notamment aux réalisations de Romelu Lukaku et Christian Eriksen. Une victoire non sans difficulté, le club espagnol ayant notamment raté le penalty de l'égalisation à 1-1. La rencontre fait la Une de la presse transalpine, et selon le Corriere dello Sport, c'était une victoire de «Conte, à l'italienne». La qualification des Lombards fait aussi la couverture de la Gazzetta dello Sport. «Oui l'Inter !», s'extasie le journal au papier rose. Ce dernier met également en avant les déclarations de l’entraîneur victorieux : «nous devenons une équipe difficile à jouer», affirme Conte.