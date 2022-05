Le Real Madrid lance une offensive à 58 M€ pour le remplaçant de Kylian Mbappé, la clause libératoire XXL de Rafael Leão

Le Real Madrid lance une offensive pour Sterling



Le Real Madrid n'a toujours pas digéré l'échec dans le dossier Kylian Mbappé. Du moins, il va falloir encore un peu de temps. Cependant, le Daily Mirror rapporte que le board madrilène travaille déjà pour son «remplaçant». Selon le tabloïd anglais, Raheem Sterling plaît beaucoup aux Merengues. Une offre de 58 M€ pour l'attaquant de Manchester City est notamment évoquée. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 27 ans ne s'est jamais caché de son désir d'évoluer à l'étranger. Affaire à suivre.





L'AC Milan sort les barbelés pour Rafael Leão



Champion d'Italie avec l'AC Milan et élu meilleur joueur de la saison en Serie A, Rafael Leão a réalisé une excellente saison. L'été devrait être agité pour le joueur de 22 ans qui est courtisé par les plus grands clubs européens. Mais l'AC Milan n'est pas vendeur. «Touche pas à Leão», clame d'ailleurs le Corriere dello Sport. Pour se l'offrir, il faudra débourser 150 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Avis aux amateurs.



Ousmane Dembélé vers la sortie



Le dossier Ousmane Dembélé est proche de son dénouement. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Barça. Comme le placarde le Mundo Deportivo sur sa Une, «c'est presque terminé». Le quotidien espagnol explique que le Barça considère Uusmane perdu à 95%. Un dernier rendez-vous aura lieu cette semaine, mais les espoirs sont minces. Le PSG presse et propose des offres qui dépassent de loin la proposition des Blaugranas. Comme on vous l'a révélé, ça discute entre le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et l'agent de Dembélé, Moussa Sissoko. Le PSG veut faire du Français le remplaçant d'Angel Di Maria et a remis sur la table l'accord verbal qui existe entre les deux parties depuis janvier selon nos informations.