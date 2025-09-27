Le Real Madrid se déchire en interne après l’échec William Saliba

Le Real Madrid va devoir faire sans William Saliba. Le défenseur central d’Arsenal était annoncé comme le nouveau rempart de la charnière madrilène, mais comme révélé par nos soins il y a quelques jours, Arsenal lui a ainsi offert une proposition de prolongation de cinq ans. Et depuis, le Gunner a bel et bien accepté la proposition du club londonien et va donc s’engager sur du long terme, à nouveau, puisqu’il sera lié jusqu’en 2030 avec le club rouge et blanc.



« J’espère que tout le monde en parlera très bientôt. C’est ce que j’espère. C’est formidable de voir autant de joueurs prêts à rester. Il est très impressionnant pour son âge, car on a parfois tendance à l’oublier. C’est sa constance et la façon dont il a mûri en tant que personne », avait d’ailleurs confirmé son coach, Mikel Arteta. Ce qui rassure donc les supporters d’Arsenal, mais oblige donc le Real Madrid à explorer d’autres pistes pour se renforcer. Et outre Saliba, Ibrahima Konaté (Liverpool) était déjà annoncé comme le plan B de la Casa Blanca.



Ibrahima Konaté favori, mais…

Sous contrat avec les Reds jusqu’à la fin de la saison actuelle, le Français cochait toutes les cases pour prendre la direction de Madrid l’été prochain et ainsi suivre le chemin de son ex-coéquipier Trent Alexander-Arnold. Mais d’après les informations d’ESPN, ce choix ne fait pas l’unanimité. En effet, une partie du club affiche des réserves quant au profil de l’international français et plusieurs cadres madrilènes souhaiteraient plus de consensus et de réflexion avant d’aller recruter le joueur de 26 ans.



Face à ces avis internes, le Real Madrid continue de regarder d’autres pistes : Joan Martínez, jeune défenseur issu du centre de formation, est l’un des éléments internes pris en considération, tandis que parmi les options externes figure toujours Castello Lukeba (RB Leipzig). Mais il y a urgence pour Xabi Alonso, désireux d’enrôler un élément défensif rapidement, puisque David Alaba et Antonio Rüdiger partiront à l’issue de leurs contrats et qu’il faudra de la concurrence à Dean Huijsen et Éder Militão.