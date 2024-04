Le Red Star d’Habib Beye se rapproche de la Ligue 2

La montée en Ligue 2 se rapproche de plus en plus pour le Red Star, vainqueur à Marignane (2-0). Si le troisième, Martigues, est battu lundi à Nancy, l’équipe d’Habib Beye validerait officiellement sa montée en cas de succès face à Dijon vendredi prochain à Bauer.



La 29 e journée de National a vu le Red Star enchaîner un neuvième match consécutif sans défaite pour se rapprocher quasi-définitivement de la Ligue 2. Le succès audonien s’est dessiné dans la sérénité face à Marignane Gignac (2-0), dont la descente en N2 pointe le bout de son nez.



Les hommes d’Habib Beye sont désormais suivis des Chamois niortais, vainqueurs du GOAL FC (2-0) et toujours en duel avec Martigues, qui pourrait récupérer cette deuxième place synonyme de montée en cas de succès à Nancy ce lundi.… Sinon, ça sera dans quinze jours à Nîmes. Une question de jours donc.