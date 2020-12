Le Royaume-Uni ferme ses frontières aux voyageurs en provenance d'Afrique du Sud

Les personnes qui ont été en Afrique du Sud ou ont transité par ce pays au cours des dix derniers jours ne sont plus autorisées à entrer au Royaume-Uni.



La nouvelle règle ne s'applique pas aux ressortissants britanniques et irlandais - mais ils devront s'isoler.

Des cas de cette variante sud-africaine ont été détectés à Londres et dans le nord-ouest de l'Angleterre, parmi des contacts de personnes qui avaient été en Afrique du Sud.



Le ministère des transports a déclaré que l'interdiction est liée au "risque accru" de propagation de cette nouvelle variante dont les cas seront maintenus sous surveillance.



L'interdiction de voyager est entrée en vigueur à 09:00 GMT la veille de Noël.



Toute personne devant être mise en quarantaine devra s'isoler pendant 10 jours, ainsi que les membres de sa famille.



Les détenteurs de visas britanniques et les résidents permanents arrivant d'Afrique du Sud ne seront pas concernés - mais ils devront également s'isoler.