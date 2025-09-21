Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie reconnaissent officiellement l'État de Palestine

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a officialisé ce dimanche 21 septembre la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'État de Palestine, plaidant pour une « solution à deux États ». Quelques minutes avant cela, le Canada et l'Australie ont fait une annonce similaire. Les trois pays ont exclu que le Hamas joue un rôle politique dans un futur État palestinien.



Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont anticipé l'annonce de la reconnaissance de l'État palestinien par la France et d'autres pays européens prévue ce lundi à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.



« Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine », a annoncé Keir Starmer, dans une déclaration filmée publiée sur les réseaux sociaux.