Le Rwanda se lance dans la production de smartphones 100% «Made in Africa»

Avec une population estimée à 1,4 milliard d’individus à l’horizon 2021 et un continent qui mettra en circulation d’ici à deux ans un milliard de smartphones environ, l’Afrique est en passe de devenir une place de marché incontournable pour toutes les entreprises de télécoms de la planète. Créée par le millionnaire Ashish Thakkar et basée à Kigali, l'entreprise Mara Groupe a officiellement inauguré le 7 octobre sa première usine de production de smartphones 100% africains.



Le Rwanda, compte produire 1 200 smartphones « de haute qualité à un prix abordable » par jour et les premiers mobiles sortent déjà des lignes de montage. Les nombreuses entreprises en Égypte, en Éthiopie, en Algérie ou encore en Afrique du Sud, elles, assemblent des smartphones pour le compte des grandes enseignes de la téléphonie mondiale.



« Véritable marque issue du continent »



« Nous fabriquons les cartes mères, nous fabriquons les sous-cartes pendant tout le processus. Il y a plus de mille pièces par téléphone » déclarait Ashish Thakkar lors de l’inauguration de l’usine, rappelant que « le MaraPhone est une véritable marque issue du continent qui correspond aux usages des mobinautes africains ».



Pourquoi est-ce une grande avancée ? Parce que nous stimulons ainsi notre industrie, nous créons des dizaines et des centaines de milliers d'emplois.