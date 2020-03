Le Sames demande le report des rassemblement religieux au Sénégal en raison du Coronavirus

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) demande au président de la République, avec l'aide des guides religieux, de reporter à une période plus propice tous les rassemblements religieux, récréatifs et politiques.



Les médecins justifient ce souhait pour ne pas risquer la dissémination du Covid-19, comme ce fut le cas avec le choléra en 2005, dans l'intérêt supérieur de la nation, rapportent Les Échos.



Le Sames réclame aussi la gestion rigoureuse des ressources et la mise à disposition immédiate de moyens de protection efficaces pour la sécurité des praticiens et de la population.



Le Magal de Porokhane a été célébré mercredi et jeudi. Le Daaka (retraite spirituelle de 10 jours) devrait avoir lieu fin mars dans le sud-est du Sénégal. En raison du Coronavirus, beaucoup d'institutions et d'associations dont le syndicat des femmes de la santé ont reporté à une date ultérieure les rassemblements comme la célébration du 8 mars, journée internationale de la femme.