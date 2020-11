Le Sénégal décroche le tout premier ticket pour la CAN 2022 grâce à un but de Sadio Mané

Les « Lions » du Sénégal viennent de décrocher leur qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), après leur victoire étriquée sur la pelouse de la Guinée-Bissau.



Il fallu attendre le dernier quart d’heure et après que l’équipe adverse soit réduite à 10 pour que les hommes de Aliou Cissé prennent l’avantage. Le but a été inscrit par Sadio Mané.



Le Sénégal est ainsi la première équipe à décrocher son ticket pour la CAN 2022. Les « Lions » ont fait le carton plein avec quatre victoires en autant de rencontres.