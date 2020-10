Le Sénégal ou la France ? Pape Gueye de l'OM n'a pas encore choisi

Le Sénégal va devoir attendre avant de pouvoir compter sur Pape Gueye. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille annonce qu’il ne s’est pas décidé sur son choix de sélection. Lui qui peut aussi évoluer avec la France.



"Pour le moment je me concentre sur mon club, je n’ai pas encore fait mon choix pour la sélection, … Je suis l’équipe du Sénégal comme un vrai supporter lors des compétitions, Sadio Mané est un joueur que j’aime bien et je rêve de jouer avec lui", a confié Gueye au micro de Canal+ International, rapporté par Africa Top Sports.



Gueye, 20 ans, a rejoint l’OM cet été en provenance du Havre. Il fait toujours d’ailleurs l'objet d’une plainte auprès de la FIFA. C’est le club de Watford avec lequel il avait signé dans un premier temps avant de se raviser qui a saisi l’instance mondiale.



Le joueur indiquait avoir été mis devant le fait accompli par ses représentants et n’avait donné un accord pour rejoindre le club anglais.



Pour l’heure, Gueye répète ses gammes avec le club phocéen. Une formation avec laquelle il dispute la Ligue des champions. Il est attendu ce mardi conter Manchester City.