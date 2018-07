Le Sénégal va abriter la Coupe des Nations de l’UFOA en 2019

« Le Sénégal deviendra le premier pays organisateur issu de la zone A à l’occasion de la prochaine édition de ce tournoi de deux semaines en septembre 2019 », annonce un communiqué de la société Fox Sports, détentrice des droits de retransmissions de cette compétition.

En décembre 2016, la chaîne américaine avait signé à Dakar un contrat avec les deux unions zonales UFOA A et B, avec l’ambition « d’investir dans les infrastructures, la formation et le développement du football ouest-africain via une injection de capitaux répartis sur les 16 pays sur une période de 12 ans ».



La première édition ayant été tenue à Cape Coast (Ghana) en septembre dernier, l’édition 2021 est prévue au Nigeria, ajoute le communiqué des organisateurs. « Tous les matchs seront retransmis à l’attention des supporters à travers le continent africain et le monde entier sur Fox Sports », est-il précisé.

Le Sénégal avait déjà abrité en avril 2017 un tournoi à quatre qui regroupait les champions de la zone, compétition remportée par l’équipe ivoirienne de l’AS Tanda.

Les 16 pays de l’UFOA sont répartis entre la zone ouest A (Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Sierra Leone, Sénégal) et la zone ouest B (Bénin, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo, Côte d’Ivoire et Ghana).



Avec Aps