Le Sénégalo-suisse Dan Ndoye signe à l’OGC Nice

Le grand bond en avant pour Dan Ndoye. Le jeune attaquant de 19 ans signe en faveur de l’OGC Nice en Ligue 1 française.



Pour la première fois de sa carrière, Ndoye va quitter son pays natal. Né en Suisse de père sénégalais, le joueur rejoint les Aiglons en provenance de Lausanne. Un club partenaire de Nice. Il a paraphé un bail de 4 ans et demi.



« Nice est un club qui m’a vraiment donné envie de venir. Le projet colle bien avec moi et il m’a directement intéressé. Le fait que Lausanne et Nice soient partenaires à aussi faciliter les choses, même si ce n’est pas par rapport à leur entente que j’ai signé. Ici on va me donner les outils pour progresser et je sais qu’on va bien m’encadrer », a-t-il fait savoir lors de sa présentation mercredi dernier, selon Africa Top Sports qui rapporte ses propos.



Pour Jean-Pierre Rivère, le président Niçois, le choix de Dan Ndoye a été fait sur ses qualités intrinsèques. Il a réellement séduit le staff technique : « On prend Dan parce que c’est un bon joueur. On ne l’a pas pris parce qu’il était à Lausanne ».