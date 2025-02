Le Syndicat des inspecteurs de l'éducation populaire et de la jeunesse dénonce le comportement du président de l’ONCAV

Le Syndicat des inspecteurs de l'éducation populaire et de la jeunesse (SIEPJS) a dans un communiqué rendu public jeudi, dénoncé le comportement d'Amadou Kane, président de l'ONCAV (Organisation Nationale de Coordination des Activités de Vacances), qu’il accuse d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de Guéladio Ba, chef du service régional des Sports de Kolda (Sud).



L'incident s'est produit le jeudi 20 février 2025, lors des travaux thématiques consacrés au projet de réforme du mouvement navétane, une initiative portée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.



Selon le SIEPJS, Guéladio Ba, qui participait à cette rencontre en tant que membre du comité directeur du syndicat et représentant de sa corporation, a été la cible « d'attaques personnelles et de violences verbales injustifiées » de la part d'Amadou Kane, avec le « soutien de certains membres de l'ONCAV présents ».



Dans son communiqué, le SIEPJS condamne avec la plus grande fermeté ces « agressions verbales », qualifiées d'inacceptables et contraires aux principes de respect et de dialogue.

Le syndicat déplore également l'attitude irrespectueuse d'Amadou Kane, estimant qu'un tel comportement ne saurait être toléré de la part du président d'une association reconnue d'utilité publique.